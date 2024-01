Die Krönung von Frederik von Dänemark war für viele Royal-Fans bereits jetzt eines der Highlights des Jahres. Tausende Besucher strömten am Sonntag durch die Straßen und stellten sich vor Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Neue Fotos zeigen, wie viele Menschen allein an diesem Tag vor Ort waren, König Frederik (55), Königin Mary (51) und ihren Kindern Kronprinz Christian (18), Prinzessin Isabella (16), Prinzessin Josephine und Prinz Vincent (13) zuzujubeln.

Auch für die dänischen Royals war es ein Tag, den sie wohl so schnell nicht vergessen werden. Der 55-jährige Monarch war sichtlich gerührt, wischte sich mehrmals verlegen Tränen aus dem Gesicht. So emotional zeigte er sich zuletzt bei der Traumhochzeit mit seiner Mary im Jahr 2004.

Besondere Einblicke hinter die Kulissen

Obwohl es im Vorfeld einige Unstimmigkeiten innerhalb der Familie gab und nicht alle am großen Tag mit dabei waren, gingen die Proklamation, die Kutschfahrt sowie die Übergabe des Banners bei Amalienborg reibungslos über die Bühne. Einer der Höhepunkte des Tages war der Auftritt von Frederik und Mary als König und Königin am Balkon. In späterer Folge waren dort auch ihre vier gemeinsamen Kinder sowie die Premierministerin Mette Frederiksen zu Gast.

Das Königshaus veröffentlichte nun Bilder des denkwürdigen Tages und gibt somit neue Einblicke. Die Aufnahmen halten die Royals aus einer anderen Perspektive fest: „Ein toller Moment - aus einer anderen Perspektive gesehen“.