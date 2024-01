Seit Anfang des Jahres blicken alle Royal-Fans gespannt nach Dänemark. Nachdem Königin Margrethe (83) überraschend ihre Abdankung verkündet hat, wird ihr ältester Sohn Kronprinz Frederik (55) ihr nachfolgen und am 14. Jänner zum König von Dänemark. Für den ehemaligen „Party-Prinzen“ wird es am kommenden Sonntag ernst, für ihn steht der wohl wichtigste Tag seines Lebens an.

Royale Liebesgeschichte

Immer an seiner Seite ist Kronprinzessin Mary (51), die beiden feierten im Jahr 2004 ihre Traumhochzeit. Die vier gemeinsamen Kinder Christian (18), Isabella (16) und die Zwillinge Vincent und Josephine (13) sind ihr ganzer Stolz und krönten das royale Glück. Frederik lernte die gebürtige Australierin Mary Donaldson im Jahr 2000 in einer Bar in Sydney kennen. Zum damaligen Zeitpunkt wusste die Geschäftsfrau noch nicht, wen sie eigentlich kennengelernt hat. Denn der Royal stellte sich nur mit: „Hi, ich bin Fred aus Dänemark“, vor.

Aus dieser zufälligen Begegnung wurde Liebe, die beiden führten eine Fernbeziehung, bevor Mary nach Dänemark zog und die Königin dem Paar ihren Segen gab. Unvergessen bleibt die große Traumhochzeit, die damals live im Fernsehen übertragen wurde. Damit war sie die erste Australierin, die Teil eines europäischen Königshauses wurde. An diesem Tag zeigte sich der Royal, ganz entgegen der strengen Etikette, von seiner emotionalen Seite. Denn Frederik hatte Tränen in den Augen und musste diese ein paar Mal herunterschlucken, als er seine Mary erblickte.

Emotionaler Tag der Krönung

Ob der 55-Jährige auch am Sonntag ein Tränchen verdrücken wird, bleibt abzuwarten. Aber so viel ist sicher, es wird ein emotionaler Tag werden. Denn in den vergangenen Monaten wurden immer wieder Gerüchte laut, dass der Kronprinz eine Affäre mit einem mexikanischen Model hätte. Die Presse zerriss den künftigen König und seine Mary, beobachtete und analysierte jeden ihrer gemeinsamen Auftritte.

Neben den Affären-Gerüchten war auch die Gästeliste der Krönungszeremonie immer wieder ein Thema. Denn wie die dänische Zeitung „Ekstra Bladet“ berichtet, sei zwar Frederiks Bruder Joachim (54) eingeladen, seine ältesten Söhne, Graf Nikolai (24) und Graf Felix (21) aus erster Ehe, hätten keine Einladung erhalten. Das Verhältnis der beiden Brüder sei seit vielen Jahren schwierig, zuletzt wegen des Verlustes des Prinz- und Prinzessinnentitels seiner Kinder. Der 54-Jährige soll zudem am Tag nach der Krönung wieder abreisen, der zweitälteste Sohn von Königin Margrethe lebt mit seiner zweiten Frau Marie und den Kindern Graf Henrik und Komtess Athena in Washington DC.

Auch die künftige Königin muss an diesem wichtigen Tag auf die Unterstützung ihrer Familie verzichten. Ihr Vater John Donaldson wird nicht zur Zeremonie kommen, wie die dänische Zeitung „Se og Hør“ berichtet. Die lange Reise sei zu beschwerlich für den mittlerweile 82-Jährigen. Marys Mutter Henrietta starb als Mary 25 war. Lediglich ihre Schwester Jane Stephens (58) wird an ihrer Seite sein.