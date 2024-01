Nachrücken, bitte! 2024 wird ein Jahr, in dem sich nicht nur für seinen Vater Frederik, den baldigen neuen König von Dänemark, viel tut. Auch sein Sohn Christian erhält eine neue Rolle und wird der Thronfolge entsprechend am 14. Jänner neuer Kronprinz. Dass er im November 2023 kurz nach seinem 18. Geburtstag erstmals an einem Treffen mit der Regierung teilnahm, ist kein Zufall: Der Teenager, der mit vollem Namen und allen Ernstes Christian Valdemar Henri John, Prinz zu Dänemark und Graf von Monpezat heißt, wird nun verstärkt in die royale Pflicht genommen.