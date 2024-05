Ihre Liebesgeschichte begann vor 24 Jahren am anderen Ende der Welt: König Frederik (55) lernte im Jahr 2000 die bürgerliche Mary Donaldson (52) in einer Bar in Sydney kennen. Der ehemalige Thronfolger war aufgrund der Olympischen Sommerspiele im Land. Zum damaligen Zeitpunkt wusste die Geschäftsfrau noch nicht, wen sie eigentlich kennengelernt hat. Denn der Royal stellte sich nur mit: „Hi, ich bin Fred aus Dänemark“, vor.

Hochzeitstag in Norwegen

Aus dieser zufälligen Begegnung wurde Liebe, die beiden führten eine Fernbeziehung, bevor Mary nach Dänemark zog und die Königin dem Paar ihren Segen gab. Unvergessen bleibt die große Traumhochzeit im Jahr 2004, die damals live im Fernsehen übertragen wurde. Damit war sie die erste Australierin, die Teil eines europäischen Königshauses wurde.

Die vier gemeinsamen Kinder Christian (18), Isabella (17) und die Zwillinge Vincent und Josephine (13) sind ihr ganzer Stolz und krönten das royale Glück. Am 14. Mai feiert das Paar seinen 20. Hochzeitstag. Kürzlich war das Ehepaar zu Gast in Schweden, dort trafen Frederik und Mary auf die schwedische Königsfamilie.

Die schönsten Bilder vom Staatsbesuch in Schweden

Doch was haben die beiden anlässlich ihres besonderen Jubiläums geplant? Sie verbringen den Tag in Norwegen, denn die Vierfach-Eltern sind gerade auf großer Tour mit dem Königsschiff „Dannebrog“. Sie ankern am Dienstag in Oslo und werden von den dortigen Regenten empfangen.

König Harald (87) wird sich aus gesundheitlichen Gründen wohl eher im Hintergrund halten. Der Monarch musste in den vergangenen Monaten mehrmals in einer Klinik behandelt werden. Auf ersten Fotos ist der 87-Jährige mit Stock und Krücken zu sehen. Zudem zum royalen Begrüßungskomitee gehörten Königin Silvia (86) sowie Kronprinz Haakon (50) mit Frau Mette-Marit (50).

Erste Bilder aus Oslo

Zahlreiche Royal Fans waren vor Ort, um die Ehrengäste gebührend zu begrüßen. Frederik und Mary unterhielten sich mit einigen Menschen vor Ort und freuten sich sichtlich über den herzlichen Empfang.