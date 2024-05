In dieser Woche waren König Frederik und Königin Mary von Dänemark erstmals im Rahmen ihrer neuen Funktion auf Staatsbesuch in Schweden. Dort wurden sie von der Königsfamilie bereits am Hafen herzlich empfangen. Am Programm standen ein festliches Bankett, gemeinsame Fototermine sowie mehrere Besichtigungen vor Ort. Für das dänische Königspaar war es „ein Besuch zu Hause“, die Stimmung war prächtig.

Mary und Frederik zu Gast in Schweden

Ausgelassene Stimmung

Sie schienen sich gut mit Kronprinzessin Victoria von Schweden und Ehemann Prinz Daniel zu verstehen. Zur Begrüßung kamen auch König Carl Gustaf und Königin Silvia. Was im Rahmen dieses Staatsbesuches besonders ins Auge stach, war das Modebewusstsein der skandinavischen Royals.

Ein Outfit war schöner und schillernder, als das andere. Besonders im Fokus standen knallige Frühlings- und Sommerfarben und verspielte Accessoires. Mary von Dänemark zeigte sich zu Beginn in einer klassisch-eleganten blau-weißen Kombination inklusive ausgefallen dem Hut mit großer Schleife. Königin Silvia erschien in einem knallpinken Set sowie farblich abgestimmten Hut.

© IMAGO/PPE

Kronprinzessin Victoria setzte auf ein Kostüm in Rosa, eine schwarze Tasche sowie passende Handschuhe rundeten den Look ab. Dazu kombinierte sie eine blassrosa Schleife.

© IMAGO/PPE

Im Rahmen des Gala-Dinners am Abend wurde nochmals nachgelegt. Königin Mary entschied sich für einen beigen Rock und ein beerenfarbenes Oberteil mit ausgefallener Spitzenoptik. Die Kronjuwelen funkelten mit den angesteckten Broschen um die Wette. Die schwedische Monarchin glänzte in einem grünen Abendkleid mit Spitzendetails

© IMAGO/IDA MARIE ODGAARD

Prinzessin Sofia hielt sich farblich etwas bedeckt, ausgewählt wurde ein blau-graues Kleid mit aufwendig gestaltetem Kragen und Ärmeln.

© IMAGO/IDA MARIE ODGAARD

Am Folgetag zeigten die beiden Königinnen wieder Mut zur Farbe. Mary griff zu einem roten Kleid mit braunem Mantel, Silvia zu einem grünen Kostüm mit weißer Jacke.

© IMAGO

Kronprinzessin Victoria überstrahlte in ihrem pinken Sommerkleid alle Anwesenden.