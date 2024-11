Ach, wie schön kann Liebe sein! Bei der „Women of the Year“-Gala in Berlin sorgte Victoria Swarovski diesmal nicht nur mit ihrem glamourösen Auftritt, sondern vor allem mit einer süßen Liebeserklärung an Freund Mark Mateschitz für Gesprächsstoff.

Die Moderatorin und der Erbe des Red Bull-Imperiums sind schon seit längerem ein Paar, immer wieder zeigt man sich verliebt in der Öffentlichkeit. Mit privaten Äußerungen über ihre Liebe halten sich beide allerdings bedeckt. In Berlin konnte sich die 31-Jährige nun aber eine Schwärmerei nicht verkneifen.

Im Interview mit RTL plauderte sie aus, dass für sie der „Sexiest Man Alive“ nicht Schauspieler John Krasinski sei, sondern ein ganz anderer: „Ich wüsste natürlich jemanden, aber den würde ich natürlich nie öffentlich vor der Kamera sagen. Aber er sitzt bei mir zu Hause“, so die Kristall-Erbin. Die Rede ist natürlich von Mark Mateschitz, Sohn des verstorbenen Red-Bull-Chefs Dietrich Mateschitz.

Seit einem halben Jahr sind die beiden offiziell ein Paar, bereits 2023 zeigte man sich aber gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. Die Tirolerin aus der Kristalldynastie war zuvor mit dem Immobilienunternehmer Werner Mürz verheiratet. Mit Mark Mateschitz scheint sie nun aber den Mann fürs Leben gefunden zu haben.