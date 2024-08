Kurz vor dem Start des MotoGP-Rennens am Red Bull Ring zogen diese beiden alle Blicke auf sich: Hausherr Mark Mateschitz, der Sohn des verstorbenen Dietrich Mateschitz, zeigte sich mit seiner Freundin Victoria Swarovski bestens gelaunt und schlenderte zwischen den Fahrern umher. Seit 2023 sind die beiden offiziell ein Liebespaar und seither auch wiederholt am Red Bull Ring zu Gast. Schon bei der Formel 1 wurden sie in der Red Bull-Box gesichtet. Begleitet wurden Mateschitz und Swarovski bei der MotoGP von Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko, der später auch bei der Siegerehrung der Motorrad-Weltmeisterschaft einen Preis überreichte.

Am Sonntag trug Victoria Swarovski passend zum steirischen Grand Prix ein grün-weißes Outfit. Die Kristall-Erbin ist seit Kurzem auch beruflich mit Mateschitz verbandelt: Sie fungiert als Prokuristin der in Salzburg ansässigen „House of Arts“ GmbH. Die Firma gehört zur Mark Mateschitz Beteiligungs GmbH.

Mateschitz und Swarovski in Spielberg