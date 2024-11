Jeder Tierbesitzer weiß, wie es schmerzt, wenn das eigene Haustier krank ist. Wenn es noch dazu eine tödliche Krankheit ist, dann zählt die Zeit mit dem Tier umso mehr. Einen harten Kampf muss auch „Leo“, der Hund von Ex-Skistar Lindsey Vonn, durchstehen. Die Amerikanerin verriet in einem Posting, dass ihr Haustier an Krebs erkrankt ist. „Er kämpft wie der starke Junge, der er ist“, schreibt sie zu einem Foto, das beide miteinander kuschelnd zeigt. „Ich bin so glücklich, diese Momente mit ihm teilen zu können. Er gibt mir mehr Stärke, als er jemals wissen wird.“ Wie Vonn in einem früheren Posting bereits erzählt, unterzieht sich Leo einer Chemotherapie.

Leo ist ein ganz besonderer Hund, denn Vonn hat ihn vor mehr als zehn Jahren aus dem Tierheim gerettet. Wie die Amerikanerin selbst mitteilte, wurde er bei einem Autounfall so schwer verletzt, dass er nicht länger als ein paar Minuten laufen kann. Daher fährt Vonn ihren Hund auch mal mit einem Fahrradanhänger spazieren. „Es gibt nichts, das ich nicht für meinen Buben tun würde“, schrieb sie damals vor wenigen Monaten. „Leo“ ist zudem Vonns erster Hund gewesen, in all den Jahren hat sie auch noch „Bear“ und „Lucy“ bei sich aufgenommen.