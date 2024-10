Wird dieser Winter die Zeit der Comebacks der Superstars? Alles deutet darauf hin. Denn nach der Rückkehr von Marcel Hirscher will auch Lindsey Vonn wieder im Ski-Weltcup an den Start gehen. Das bestätigte Montagabend Patrick Riml, seines Zeichens Alpin-Chef von Red Bull bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV: „Die Ambitionen von Lindsey sind da. Mit der Entscheidung ein neues Knie zu bekommen oder eine Teilprothese, hat sich ihr Leben sehr verändert. Zum positiven Sinne. Sie ist schmerzfrei. Nach der Operation ist es ihr sehr gut gegangen und jetzt die Geschichte mit der Wildcard. Diese zwei Sachen haben die Tür geöffnet und dann war die Idee, dass sie wieder ein bisschen Skifahren geht und schaut, ob es wieder funktioniert. Da hat sie das Gefühl und die Idee bekommen, ob sie da vielleicht etwas probiert.“

Und die 39-Jährige hat bereits einige Skitage in den Beinen, auch wenn Riml auf die Euphoriebremse tritt: „Es sind noch sehr viele Schritte. Wir sind etwa bei Stufe zwei. Sie war in Neuseeland und es hat alles sehr gut funktioniert. Sie ist jetzt in Österreich und hat da auch einige Skitage.“

Ihr Debüt gab Vonn im Jahr 2000, 19 Jahre später kam dann das Karriereende nach zwei WM-Goldenen, einem Olympiasieg und vier großen Kristallkugeln für den Gewinn des Gesamtweltcups.