Drastische Worte zum Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Wahl 2024 findet der Schauspieler John Cusack (“Being John Malkovich“): „Das waren vielleicht die letzten freien Wahlen.“

Schauspielerin Jamie Lee Curtis (“Ein Fisch namens Wanda“) richtet sich an all die Minderheiten und junge Menschen, die Angst haben. „Schwule und Transmenschen werden noch mehr Angst haben. Wir wissen, dass viele Frauen nun Schwierigkeiten haben werden, die reproduktive Gesundheitsfürsorge zu erhalten, die sie brauchen und die ihnen zusteht. Für all diese Menschen wird es Menschen geben, die Ihnen helfen werden. Mich eingeschlossen.“ Der Sieg von Donald Trump bedeute demnach aber auch, weiter kämpfen zu müssen für die Rechte Benachteiligter.

Der Schauspieler Jeffrey Wright (“Die Tribute von Panem“) retweetete einen Post vom 3. November. Darin hatte er geschrieben: Amerika, wir sind verrückt, aber nicht so verrückt wie Trump“. Am Tag nach der Wahl ergänzte der 58-Jährige: „Sagen wir es mal so: ‚Ich lag falsch‘“.

Die an MS erkrankte Schauspielerin Christina Applegate fragte auf X fassungslos: „Warum? Nennen Sie mir Ihre Gründe dafür????? Mein Kind weint, weil ihm seine Rechte als Frau entzogen werden könnten. Warum? Und wenn Sie nicht damit einverstanden sind, entfolgen Sie mir bitte.“

Schauspielerin Lili Reinhart (“Riverdale“)zeigte sich entsetzt: „Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich die Frauen fühlen, die ihre sexuelle Belästigung durch Trump öffentlich gemacht haben, während sie sehen, wie Millionen Menschen für ihren Peiniger stimmen. Mir bricht das Herz für diese Frauen. Ich glaube Ihnen und es tut mir so leid.“

Bestseller-Autor Stephen King fand ein drastisches Bild zum Wahlausgang: „In vielen Geschäften, die schöne, aber zerbrechliche Gegenstände verkaufen, sieht man ein Schild: Schön anzuschauen, entzückend in der Hand zu haben, aber wenn es kaputtgeht, ist es verkauft. Dasselbe kann man über die Demokratie sagen.“

Comedian Oliver Pocher postete eine alte Parodie von ihm als Trump mit den Worten „Er ist wieder da! Four More Years Donald Trump!“.

Freude und Häme bei Donald Trumps Unterstützern

Tech-Milliardär Elon Musk sieht sich schon im Weißen Haus:

Der populäre Podcaster und Trump-Unterstützer Joe Rogan drückte seine Freude über Trumps Wahlsieg in drei Worten aus:

Und auch Schlagersänger Heino freut sich auf Instagram über den Sieg Trumps und wünscht sich „einen wie Trump“ für Deutschland.

Alles zur US-Wahl 2024 finden Sie auf der Sonderseite zur US-Wahl 2024.