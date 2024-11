Für viele Beobachter mag es ein Déjà-vu von 2016 gewesen sein, als Donald Trump bei der Wahlparty der Republikaner seine Familie auf die Bühne bat. Der Trump-Clan scharrte sich um den President-elect Donald Trump. Doch wenn sich auch vieles zu 2016 gleicht, eines oder vielmehr einer sticht heraus. Barron Trump, der jüngste Sohn von Donald Trump und das einzige Kind von Melania. Mit gut zwei Metern Größe überragt der 18-Jährige alle anderen Familienmitglieder.

Schüchtern stand der damals zehnjährige Barron 2016 nach der ersten gewonnenen Wahl auf der Bühne zwischen seinen Eltern, Donald und Melania Trump. Der Blick war nach unten gerichtet, die Situation vollkommen neu für den Buben. Davon ist heute nichts mehr zu sehen. Nicht nur überragt Barron alle - er soll verschiedenen Quellen zufolge 2,06 Meter groß sein, sein Vater Donald misst rund 1,90 Meter. Der 18-Jährige hat die Schüchternheit von damals abgelegt.

Trump liefert Grund für Barrons Größe

Für die Größe seines Sohnes Barron lieferte Donald Trump im Jänner 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung in Des Moines, Iowa eine einfache Erklärung: das Essen seiner Oma Amalija Knauss. Davon habe Barron nie genug bekommen können. Melanias Mutter starb Anfang dieses Jahres. Trotz seiner Größe spielt Barron übrigens lieber Fußball als Basketball.

Auch wenn die Präsentation der künftigen Präsidentenfamilie für Barron Trump bei der Wahlparty nichts Neues war, gab es bei der Präsidentenwahl 2024 für den 18-Jährigen dennoch eine Premiere. Er durfte erstmals wählen.

Wer ist Barron Trump

Der 18-Jährige machte 2024 seinen Schulabschluss und studiert seit dem Sommer an der New York University. Dort besucht er die Stern School of Business. Statt im Studentenappartement residiert der Trump-Sprössling standesgemäß im Trump Tower - zusammen mit seiner Mutter Melania.