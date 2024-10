Prinz William lässt in einem am Samstag veröffentlichten Video einen der eindrücklichsten Momente seiner Kindheit Revue passieren - ein einschneidendes Erlebnis, das er mit seinem Bruder, Prinz Harry, teilte. Das sei vermutlich das erste Mal seit sechs Jahren, dass William seinen Bruder öffentlich beim Namen nennt, schreibt nun die „Daily Mail“.

Der Film mit dem Titel „Prince William: We Can End Homelessness“ zeigt laut „Daily Mail“ bisher unveröffentlichte Fotos aus dem Jahr 1993 von William und Diana beim Besuch von „The Passage“, einer Einrichtung, in der wohnungslose Menschen Hilfe finden. In dem zweiteiligen Dokumentarfilm des Prinzen von Wales, der am 30. und 31. Oktober auf ITV in Großbritannien ausgestrahlt wird, gibt der Thronfolger einen einzigartigen Einblick in sein fünfjähriges Charity-Programm, das zeigen soll, dass Obdachlosigkeit in Großbritannien beseitigt werden kann.

Diana nahm ihre Söhne erstmals mit

In einem am 26. Oktober veröffentlichten Ausschnitt aus dem Doku-Film erzählt William, wie seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, ihn zum ersten Mal mit dem Problem der Obdachlosigkeit in Berührung brachte. Diana nahm ihn und Harry zu „The Passage“ mit, einer britischen Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen unterstützt, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind.

„Meine Mutter nahm mich mit zu „The Passage“. Sie nahm Harry und mich beide dorthin mit. Ich muss damals elf gewesen sein, vielleicht auch zehn. Ich hatte so etwas noch nie zuvor gesehen und war ein wenig ängstlich, was mich erwarten würde“, sagt William in dem Youtube-Clip.

Prinz William beschreibt Dianas natürliche Art, mit schwierigen Themen in einem traurigen Umfeld umzugehen: „Meine Mutter sorgte wie üblich dafür, dass sich alle entspannt fühlten, und machte mit jedem einen Scherz.“

„Nicht das gleiche Leben wie man selbst“

William weiter: „Ich erinnere mich an gute Gespräche, Schachspielen und Plaudern, und da wurde mir klar, dass es da draußen noch andere Menschen gibt, die nicht das gleiche Leben haben wie man selbst. Wenn man klein ist, denkt man, dass das Leben nur aus dem besteht, was man vor sich sieht, und man hat nicht wirklich ein Konzept, um woanders hinzuschauen. Wenn man dann, so wie ich damals, Leute trifft, die einem eine andere Perspektive vermitteln und sagen: ‚Also, ich habe letzte Nacht auf der Straße gelebt‘, dann denkt man: ‚Wow‘. Daran erinnere ich mich.“



Prinz William hat seit 2019 die Schirmherrschaft für „The Passage“ übernommen. Seit seinem ersten Besuch bei der Wohltätigkeitsorganisation an der Seite seines Bruders Harry ist er mehrmals zurückgekehrt. Prinz Harry und Herzogin Meghan sind vor bald vier Jahren als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen. Es soll zwischen den Familienmitgliedern kaum Kontakt geben, nachdem er seine Familie nach seinem Umzug in Interviews, einer Netflix-Doku und seiner Autobiografie öffentlich attackiert hatte.