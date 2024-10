„Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Herz ist in einer Weise zerbrochen, die ich nicht in Worte fassen kann“, beginnt Kate Cassidy (25) ein emotionales Posting auf Instagram. Die Partnerin des verstorbenen britischen Sängers Liam Payne ist am Boden zerstört und müsse nach seinem tragischen Tod lernen, weiterzumachen.

Tragischer Tod mit 31 Jahren

Der 31-jährige Payne war am 16. Oktober vom Balkon seines im dritten Stock gelegenen Hotelzimmers in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben. Die Ermittler erklärten, der Brite habe offenbar „eine Phase des Drogenmissbrauchs durchgemacht“. Er sei im Moment des Unglücks allein in seinem Zimmer gewesen. Ein erster toxikologischer Bericht ergab, dass er vor dem Vorfall verschiedene Drogen eingenommen hatte.

Die 25-Jährige war einige Tage vor dem Unglück zurück in die USA gereist, zuvor hatte das Paar einige Zeit im Land verbracht. Cassidy hatte sich nach dem Tod ihres Partners zurückgezogen und lediglich ein kurzes Statement in ihrer Story gepostet.

Liam Payne und Kate Cassidy: Sie hatten große Zukunftspläne

Am Mittwoch, eine Woche nach dem Unglück, meldet sich der Social-Media-Star erneut und nimmt in einem bewegenden Posting Abschied von Payne. Was viele nicht wussten, das Paar wollte innerhalb des nächsten Jahres heiraten, der 31-Jährige sei die Liebe ihres Lebens gewesen.

„Vor ein paar Wochen saßen wir draußen und entwarfen unser gemeinsames Leben. Ich habe deinen Zettel immer bei mir, obwohl du mir gesagt hast, ich solle ihn nicht ansehen. Darauf stand: ‚Ich und Kate werden innerhalb eines Jahres heiraten und für immer zusammen sein 444.‘ Liam, ich weiß, wir werden für immer zusammen sein, aber nicht so, wie wir es geplant hatten. Du wirst immer bei mir sein. Ich habe einen Schutzengel gewonnen.“

Payne und Cassidy waren seit 2022 ein Paar und lernten sich damals zufällig in einer Bar kennen, in der die Blondine zum damaligen Zeitpunkt arbeitete.