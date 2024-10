Social Media Influencerin Taylor Rousseau Grigg, die auf TikTok 1,4 Millionen Follower hat, ist im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Das hat ihr Ehemann Cameron Grigg auf Instagram in einem emotionalen Posting mitgeteilt. „Niemand erwartet jemals, mit so viel Schmerz und Kummer umgehen zu müssen, besonders in unserem Alter. Im vergangenen Jahr hat Taylor mehr Schmerz und Leid erlebt, als die meisten Menschen in einem ganzen Leben erfahren“, so Grigg. Die Influencerin hatte in ihren Videos des Öfteren auf gesundheitliche Probleme hingewiesen, ohne konkret zu benennen, was ihre Diagnose war.

Ihr Körper würde, so Ehemann Cameron Grigg, noch am Leben erhalten, um ihre Organe spenden zu können: „Mehr als alles andere würde Taylor wissen wollen, dass sie auch nach ihrem Tod noch Leben rettet.“

Der Ehemann der Verstorbenen nutzte seinen Instagram-Post auch für einen Spendenaufruf: „Da das alles so plötzlich und unerwartet kam, haben wir finanziell nichts vorbereitet. Taylor war seit unserer Hochzeit immer wieder im Krankenhaus, was unsere finanzielle Situation beeinflusst hat, und daher haben wir keine Versicherung. Ein Freund hat eine GoFundMe-Seite eingerichtet, für alle, die etwas beitragen möchten.“