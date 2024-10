Als die unbeholfene Schülerin Amelia „Mia“ Thermopolis, die plötzlich eine Prinzessin wurde, feierte Schauspielerin Anne Hathaway 2001 ihren weltweiten Durchbruch. Ihre Fans liebten sie für diese Rolle und hofften darauf, dass die Oscar-Preisträgerin („Les Misérables“) in „Plötzlich Prinzessin 3“ wieder als Oberhaupt des fiktiven Königreichs Genovien auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Am Freitag verkündete Hathaway auf Instagram die frohe Botschaft. „Wunder geschehen. Zurück nach Genovien mit @adeleblim, @disney, somewherepictures. Das Märchen geht weiter“, schrieb sie zu einem Posting, in dem auch Ausschnitte der ersten beiden Teile zu sehen sind.

Adele Lim wird bei „Plötzlich Prinzessin 3“ Regie führen

Mittlerweile ist auch bekannt, wer die Regie im dritten Teil übernehmen wird. Die Malaysierin Adele Lim wird diese zentrale Position besetzen. Für Lim ist es keine Disney-Premiere, denn sie schrieb auch das Drehbuch für den Animationsfilm „Raya und der letzte Drache“ (2021). Als Regisseurin debütierte sie mit der Komödie „Joy Ride“ (2013).

„Als eingefleischter Fan der originalen Princess Diaries [englische Filmtitel, Anmerkung] bin ich überglücklich, dass ich dabei sein und den dritten Teil dieser geliebten Franchise zum Leben erwecken darf. Wir freuen uns darauf, den Kerngedanken von weiblicher Macht, Freude und Mentorschaft mit dem Publikum weltweit zu feiern“, betonte Lim gegenüber „Deadline“. Sie folgt auf den 2016 verstorbenen Garry Marshall, der in den ersten beiden Teilen Regie geführt hatte.

Als Mias Mentorin Königin Clarisse Renaldi glänzte Julie Andrews in Teil eins und zwei an der Seite von Hathaway. Ob die mittlerweile 89-Jährige ebenfalls zurückkehrt, ist noch offen. Am Ende des zweiten Teils übergab sie Genovien an ihre Enkelin, die zur Königin gekrönt wurde.

Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Es dürfte aber im kommenden Jahr sein.

Mias Krönung am Ende von „Plötzlich Prinzessin 2“