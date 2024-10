Jennie Garth (52), bekannt durch ihre Rolle der Kelly Taylor in der US-Kultserie „Beverly Hills, 90210“, ist dreifache Mutter. Aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Peter Facinelli hat sie die Töchter Luca (27), Lola (21) und Fiona (18). 2015 heiratete die Schauspielerin erneut, doch das Glück mit Produzent Dave Abrams musste schwere Schicksalsschläge verkraften.

In der jüngsten Episode ihres Podcasts „I Choose Me With Jennie Garth“ berichtet das Paar offen über zwei aufeinanderfolgende Fehlgeburten, die Garth kurz nach ihrer Hochzeit erleben musste.

Von der ersten Schwangerschaft hätten beide bereits unmittelbar nach ihren gemeinsamen Flitterwochen erfahren. Doch nach vier Monaten dann die schockierende Nachricht – es gab keinen Herzschlag. Den schmerzhaften Moment, als sie vor der schwierigen Entscheidung stand, das Baby natürlich zu verlieren oder einen medizinischen Eingriff vornehmen zu lassen, ist Garth noch in starker Erinnerung, wie sie erzählt: „Wir entschieden uns für den Eingriff, weil es zu viel für mich war, das Baby weiter auszutragen“.

Wenige Monate später erlitten sie erneut eine Fehlgeburt, dieses Mal nach nur sechs Wochen. „Es war ein harter emotionaler Schlag,“ schilderte Abrams. „Der Arzt meinte damals, es würde wahrscheinlich sowieso nicht gesund sein. Es war ein schwieriger Moment für uns beide, und wir wussten damals nicht, wie wir damit umgehen sollten.“

„Es könnte anderen Menschen helfen“

Der erneute Schicksalsschlag und auch die erfolglosen Versuche, via künstlicher Befruchtung schwanger zu werden, belasteten die Ehe sehr. Im Podcast dankt Garth ihrem Ehemann dafür, mit ihr gemeinsam offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. „Das ist ein sehr verletzliches Thema, und ich schätze es, dass du bereit bist, offen darüber zu sprechen. Ich glaube, es könnte anderen Menschen helfen“, betont der Serienstar.