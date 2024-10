Der Name Louise Glover (41) war einst in der Modewelt auf der ganzen Welt bekannt. Mit ihren markanten Gesichtszügen, ihrer Ausstrahlung und ihrem Stil eroberte das britische Glamourmodel die Laufstege der Welt. Glover, die als erstes britisches Model den Titel der „Playboy Playmate“ erlangte, legte eine Karriere hin, die alles bot: Ruhm, Reichtum und Möglichkeiten. Dass sie einst als Obdachlose in einem Zelt enden würde, hätte niemand für möglich gehalten.

Glover lebt heute in einem Zelt © IMAGO/Jon Bond

Ihre Auftritte in führenden Modemagazinen und ihre Zusammenarbeit mit berühmten Fotografen ließen Glover zu einer Ikone aufsteigen. Und nachdem sie Hugh Hefner Anfang der 2000-Jahre kennengelernt hatte, waren luxuriöse Partys, exklusive Reisen und Aufenthalte in den Top-Hotels der Welt für sie jahrelang selbstverständlich. Kurz darauf zog sie in seine Villa ein, die berüchtigte „Playboy Mansion“ in Los Angeles.

„Ich habe damals nicht einmal so viel darüber nachgedacht, aber ich traf einige der einflussreichsten Menschen der Welt“, erzählt die heute 41-Jährige gegenüber „The Sun“. „Ich liebte alle anderen Playboy-Models, wir waren wie eine Familie. Ich mochte Hugh wirklich, er war ein echter Gentleman. Alles war rosa und hatte das Playboy-Bunny-Logo darauf“, erinnert sich Glover. In der Villa habe es sogar einen eigenen Zoo gegeben.

Doch nach ihrem Auszug aus der Villa begann sich das glamouröse Leben, das sie einmal geführt hatte, aufzulösen. Sie arbeitete an ihrem eigenen Fitnessunternehmen, moderierte hin und wieder in der Formel 1 und anderen Sportveranstaltungen. Doch die Partys wurden seltener, die Einladungen in die elitären Kreise blieben aus. Schließlich zog sie nach Großbritannien zurück, arbeitete als Hundesitterin und Personal Trainerin. Als ihr Vermieter schließlich die Miete erhöhte, ging es rasant abwärts.

Die einstigen Begleiter und Bewunderer distanzierten sich, und Glover verlor nicht nur ihren materiellen Wohlstand, sondern auch ihre sozialen Netzwerke. Schließlich blieb ihr nichts anderes übrig, als sich mit der bitteren Realität auseinanderzusetzen: Sie wurde obdachlos, zog auf einen Campingplatz, lebt heute in einem 80-Euro-Zelt auf dem Gelände einer britischen Farm: „Ich habe zwei Wärmflaschen, mit denen ich mich nachts warm halte“, sagt sie. „Mein Schicksal wird sich bald ändern“, ist das Model überzeugt.