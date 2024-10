Seit Wochen geht es zwischen dem Ex-Ehepaar Cora und Ralf Schumacher hin und her. Nun eskalierte der Streit neuerlich, nachdem Ralf die millionenschwere Familienvilla in Salzburg verkaufen möchte, ohne Cora vorher darüber informiert zu haben. Cora entdeckte den Verkauf angeblich zufällig über ein Immobilienportal und zeigte sich entsetzt, dass sie keine Vorwarnung erhalten hatte.

In einer mittlerweile gelöschten Instagram-Story beschuldigte sie ihren Ex-Ehemann, sie bewusst ausgeschlossen zu haben. „So viel Mühe für eine Fassade, die nie wirklich existiert hat. Mein Ex-Mann behauptet, ich hätte ihn blockiert. Bullshit. Er hat es nicht einmal versucht!“, schreibt die 47-Jährige in ihrer Story. Dazu teilte sie einen Ausschnitt aus einem Immobilienportal, in dem eine Villa in Salzburg zum Verkauf angeboten wird. „Ich erfahre durch ein Immobilienportal, dass unser gemeinsamer Familienwohnsitz in Salzburg verkauft wird“, behauptet Cora.

Cora und Ralf Schumacher: Die eisige Stimmung zwischen dem Ex-Ehepaar war beim Zusammentreffen anlässlich des Grand Prix der Niederlande am 24. August 2024 deutlich zu spüren © IMAGO / Jan Huebner/severing

Sie kritisierte auch, dass sie keine Information über den Aufenthaltsort ihres gemeinsamen Sohnes David habe, der bis vor Kurzem in der Villa lebte. Dass ihr Sohn offenbar umgezogen ist oder es zumindest möglicherweise Umzugspläne gibt, habe sie nicht gewusst. „Keine Nachricht, keine Adresse, kein Hinweis, wo mein Kind jetzt ist. Was muss man für ein Mensch sein, um einer Mutter so etwas zuzumuten?“, schreibt sie im Netz weiter.

Villa um 4,85 Millionen Euro

Ralf reagierte auf die Vorwürfe von Cora, indem er betonte, dass sie angeblich keinen Kontakt zulässt, was Cora jedoch als „Bullshit“ bezeichnete und behauptete, Ralf hätte gar nicht versucht, sie zu kontaktieren. Die Villa, die eine exklusive Ausstattung inklusive Pools und Fitnessstudio bietet, wird für 4,85 Millionen Euro angeboten.

Der öffentliche Konflikt zwischen den beiden nach dem Coming-out von Ralf und der Vorstellung seines neuen Lebenspartners Etienne Bousquet-Cassagne scheint damit nach einer kurzen Phase der Ruhe wieder aufgeflammt zu sein. Cora will davon erst durch die Medien erfahren haben, was sie zutiefst verletzte. Die beiden sind seit neun Jahren geschieden.