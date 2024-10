Im vergangenen Oktober wurden James Middleton (37) und seine Ehefrau Alizée Thevenet (34) zum ersten Mal Eltern. In seiner kürzlich erschienenen Biografie „Meet Ella: The Dog Who Saved My Life“ plaudert der 37-jährige Bruder der Prinzessin von Wales nun Anekdoten aus dem Familienalltag aus.

Das Verhältnis zu seinen Schwestern Kate, die drei Kinder mit Ehemann Prinz William hat, und Pippa, ebenfalls dreifache Mutter, sei sehr eng. „Wir sind eine liebevolle und eng verbundene Familie, in der viel umarmt und gelacht wird“, erzählt Middleton dem Hello Magazine. Er lobt seine Schwestern zudem als „hingebungsvolle“ Mütter, ihre „Tipps“ nehme er aber nicht immer an.

„Ich hatte das Glück zu sehen, wie meine Schwestern es gemacht haben, und habe Tipps mit auf den Weg genommen – einige nehme ich an, und bei anderen denke ich: ‚Hmm“, scherzt Middleton. Für seinen Sohn freue es ihn aber sehr, dass die Familie so groß und kinderreich ist: „Er hat das Glück, ältere Cousins zu haben, die ihn jetzt hochheben und ihm Dinge zeigen können, und wenn er erwachsen wird, werden sie in der Lage sein, auf ihn aufzupassen.“

Kleidung von den Cousins

Aber nicht nur Tipps bekommt James Middleton von seinen Schwestern, auch an Babykleidung mangelt es ihm nicht. Von insgesamt sechs Kindern haben Prinzessin Kate und Pippa Matthews einiges abzugeben, was ihr Neffe Inigo nun trägt.

Mentale Gesundheit im Fokus

Das Schreiben seiner Memoiren sei für Middleton ein sehr emotionaler Prozess gewesen. Unter anderem, weil er selbst lange an Depressionen litt, wünscht sich Middleton für seinen Sohn vor allem eines: „Ich hoffe, dass mein Sohn in der Lage ist, über seine eigene psychische Gesundheit zu lernen, lange bevor ich es tat, damit er nicht durch einige der sehr schmerzhaften Momente gehen muss, die ich durchgemacht habe.“