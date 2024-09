Endlich kann sich die Ehefrau von Prinz William nach den langen Monaten, die vom Kampf gegen den Krebs geprägt waren, wieder den schönen Seiten des Lebens widmen. In einer überraschenden und bislang geheim gehaltenen Aktion besuchte Prinzessin Kate, die Herzogin von Cambridge, eine Aufführung des English National Ballett. Die Herzogin, bekannt für ihre Leidenschaft für Kunst und Kultur, mischte sich unerkannt unter die Zuschauer und ließ sich von den Darbietungen des Ensembles verzaubern. Nach dem Auftritt meldete sie sich mit einem Posting auf „X“ und bedankte sich bei den Tänzerinnen und Tänzern für die inspirierende Aufführung, besonders bei „Giselle“ Akram Khan.

Laut Insidern wollte Prinzessin Kate den Abend fernab des königlichen Rampenlichts verbringen und die Vorstellung in einer möglichst privaten Atmosphäre genießen. Getarnt in einem schlichten, aber eleganten Outfit gelang es ihr tatsächlich, anonym zu bleiben und nur von wenigen aufmerksamen Augen erkannt zu werden. Begleitet wurde sie von engen Freunden, während ihre Anwesenheit von den Sicherheitskräften diskret abgesichert wurde.

Angetan von Hauptdarstellerin Akram Khan

Laut Berichten traf Prinzessin Kate nach der Vorstellung hinter den Kulissen mit den Künstlern zusammen, um ihnen persönlich zu ihrer Darbietung zu gratulieren. Besonders angetan war sie Berichten zufolge von der Hauptdarstellerin Akram „Giselle“ Khan, die für ihre ausdrucksstarke Interpretation große Anerkennung erhielt.

Die Herzogin von Cambridge ist bekannt für ihr Engagement in der Förderung junger Künstler und ihrer Unterstützung für kulturelle Projekte. Ihr Besuch wird in Insiderkreisen als Zeichen ihrer andauernden Hingabe zur Kunstwelt gedeutet, besonders in einer Zeit, in der das Interesse an klassischen Aufführungen wieder stark zunimmt. Auch wenn das Königshaus bisher keinen offiziellen Kommentar zu dem privaten Ausflug der Prinzessin abgegeben hat, schwärmen Fans und Ballettliebhaber bereits begeistert über die Geste.