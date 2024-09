Schon im letzten Jahr gab es diverse Gerüchte, nun scheinen sich die Hinweise zu verdichten: Motorsportler Maximilian Günther soll mit der deutschen Millionärstochter Davina Geiss liiert sein. Die 21-Jährige ist aus der Sendung „Die Geissens“ bekannt, der 27-jährige Günther gilt als aufstrebender Star in der Motorsportszene und ist aktuell in der Formel E engagiert.

Wie auch die Familie Geiss lebt Günther in Monaco, seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater Deutscher. „Ich finde einen Rennfahrer als Schwiegersohn schon ganz nett“, verriet „Vielleicht-Schwiegermutter“ Carmen Geiss bereits im letzten Jahr in einem TV-Interview. Schon damals wurde Günther immer wieder an der Seite ihrer Tochter gesehen, nun scheint es ernst geworden zu sein..