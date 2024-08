Bisher hat sich Superstar Taylor Swift (34) nicht zu den abgesagten Konzerten in Wien geäußert. Ein möglicher Ersatztermin ist nicht in Aussicht. Doch aktuell macht ein Gerücht die Runde, das alle „Swifties“ aufhorchen lässt.

Was ist an den Gerüchten dran?

Wie Ö3 berichtet, könnte Swift als Special Guest bei den Coldplay-Konzerten im Ernst-Happel-Stadion auftreten. Die US-Band ist am 21., 22. 24. und 25. August im Lande und will die Bundeshauptstadt viermal zum Beben bringen. Zeitlich würde es sich jedenfalls ausgehen. Denn die 34-Jährige spielt am Dienstag (20. August) ihr vorerst letztes europäisches Konzert der Eras-Tour in London.

Swift war zuletzt in London aufgetreten und hatte die Konzerte in Wien mit keinem Wort erwähnt. Viele Fans hoffen, dass es sich dabei um eine bewusste Strategie der Sängerin handelt, die sich erst dann zu Wort meldet, wenn sie eine Lösung parat hat. Ein Gastauftritt bei Coldplay wäre jedenfalls eine Überraschung.

Allerdings würden nur wenige Fans in Genuss eines Swift-Erlebnisses kommen, denn auch die Konzerte der Kult-Band sind ausverkauft.