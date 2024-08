US-Superstar Taylor Swift stand nach den terrorbedingten Absagen in Wien wieder auf der Bühne. Im Wembley-Stadion in London lieferte sie wieder vor 90.000 Fans ihre Show ab. Für die Wiener „Swifties“ ist das nur ein kleiner Trost.

Keine Reaktion der Sängerin

Nach den Absagen warten sie nämlich seit geraumer Zeit auf eine Reaktion ihres Idols - vergebens. Selbst beim Konzert in London gab es keine Nachricht. Das wühlt viele Fans auf, die, vor allem in Wien, die letzten Tage voll und ganz ihrem Superstar gewidmet haben.

Die Kleine Zeitung hat daher auf Instagram gefragt, was die Leute zur fehlenden Reaktion des Superstars sagen.

Die User-Meinungen

User „minniemundus“ schreibt: „Die Tausenden Wiener Swifties hätten sich sicher mehr gesehen und respektiert gefühlt, wenn Taylor Swift auch nur kurz „Sorry Vienna“ oder einen Emoji gepostet hätte. Mir tut es leid für alle, die so weit für sie angereist sind und scheinbar vergessen wurden.“

„alex.h.96“: „Müssen - nein. Wäre es nett gewesen, ja.“

„jacqueline_hlly“: „ich find das schon gut wenn sie dem ganzen keine bühne gibt, es wird jeden tag darüber berichtet und geschrieben, aufgebauscht, angst gemacht... ich denke, es wird ihr selbst auch zu schaffen machen und das muss sie mal verarbeiten DÜRFEN! und richtige fans verstehen das auch“

„denise_syd“: „Gehe davon aus, dass es Gründe gibt, warum nichts gekommen ist, die Ausstehende nicht wissen und evtl. mehr dahinter steckt. Und ganz ehrlich: Ich glaube, dass so etwas schon mit einem macht und verarbeiten muss… Und ich persönlich, hätte auch ein komisches Gefühl bei kommenden Konzerten… Ich finde, dass wird teilweise zu wenig wahrgenommen. Und ja, ich hoffe ganz tief drinnen trotzdem, dass mehr dahinter steckt und es auch daran liegt, dass nach einer guten Ersatzlösung gesucht wird.“

„thejoyofcycling“: „Müssen nein, denn, auf welcher ‚Grundlage‘? Ein absolut unpolitisches Sorry, ohne auf die Hintergründe etc. einzugehen, wie bei jeder normalen Absage, wäre aber wohl nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt gewesen.“

„_steirerblut“: „Ja. In der gesellschaftlichen Verantwortung- in der sie sich ja selber sieht und das auch so kommuniziert- und ihren Millionen Fans gegenüber auf jeden Fall. Es hätte ein schwarzes Bild mit „Sorry Vienna“ oder ein einziger Satz ausgereicht. Die Fans wollen gesehen bzw. wahrgenommen werden, das wurde ihnen mit ihrem Idol nicht ermöglicht. Sehr schade.“

„sabsi_30“: „Nach den Reaktionen von den Fans schon und vor allem, weil sozusagen getan wird, als wäre nichts passiert und als hätte es nie Konzert in Wien gegeben. Dennoch gibt es den Fakt, dass angeblich ihr verboten wurde von Ermittlern etwas zu Wien zu sagen, weil sie sonst die Ermittlungen erschwert und Fans/Mitarbeiter/sich selbst in Gefahr bringen könnte. Deshalb weiß ich nicht, was die richtige Reaktion wäre. Ich weiß nur, dass manche Fans sich unmöglich verhalten. Manche davon beschimpfen sie und ihr Team, weil sie noch nichts gesagt hat. Und manche andere beschimpfen jetzt die Wien Fans, weil diese ihre Enttäuschung und Trauer kund tun. Das ganze ist ziemlich verzwickt. Ich finde auch, dass man bis Ende der Tour warten soll und dann sie hassen soll, wenn sie bis dahin nichts dazu sagt.“