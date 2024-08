In den letzten Tagen wurde viel darüber spekuliert, ob sich Taylor Swift bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach der Absage der Wien-Konzerte in irgendeiner Form dazu äußern werde. Beim ersten der fünf London-Konzerte am Donnerstagabend passierte: nichts. Die Fangemeinde Swifts ist eigentlich sehr geübt darin, versteckte Botschaften zu entschlüsseln. Dass Swift über sogenannte „Easter Eggs“ kommuniziert, ist kein Geheimnis. Die Farbe des Nagellacks, das Platzieren eines Zitats, die Ankündigung eines Albums, „Swifties“ werden nicht müde, Anspielungen und Hinweise zu analysieren. Diese Gimmicks stärken vermutlich die Bindung an den Star, sind das Salz in der Suppe.