Sage niemand, sie hätte nicht alles versucht: ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz organisierte als „weltweit exklusive Free-TV-Premiere“ die Ausstrahlung von „Taylor Swift: The Eras Tour“. Gleich nach der letzten abendlichen Live-Übertragung von Olympia-Leichtathletik aus Paris lief der Konzertfilm in ORF 1. In den Kinos wurde der Streifen seit seinem Start 2023 zur global erfolgreichsten Musikdoku aller Zeiten. Auch der Streamingdienst Disney+ verzeichnete damit im März einen Weltrekord: 4,6 Millionen Abrufe am ersten Wochenende. Und nun: 228.000 Durchschnittsreichweite am Höhepunkt des Austro-Swift-Hypes nach Absage der Wien-Konzerte. Die parallel in ORF 2 ausgestrahlte Reprise von „Mord in bester Gesellschaft“ mit Fritz Wepper aus dem Jahr 2008 hatte 247.000 Zuschauer. Was ist da falsch gelaufen?