Für Kronprinzessin Victoria von Schweden wird sich im Herbst einiges verändern. Das teilte laut der „Svensk Damtidning“ die schwedische Hofinformationschefin Margareta Thorgren mit. Fans des Royals müssen auf die Kronprinzessin im Herbst wohl das eine oder andere Mal verzichten, denn Kronprinzessin Victoria wird ein Studium beginnen.

Sie wird an der schwedischen Verteidigungsuniversität eine sogenannte Spezialoffiziersausbildung absolvieren. Dabei handelt es sich um ein Vollzeitstudium, sodass sie im Herbst deutlich weniger offizielle Auftritte wahrnehmen wird. Das Studium, das sie bereits im August aufgenommen hat, wird die Thronfolgerin aber nicht etwa zu Hause absolvieren, sondern vor Ort an der Universität, zusammen mit anderen Studierenden. Auch Prüfungen muss die 47-Jährige während ihrer Weiterbildung regelmäßig ablegen.

Eine Ausbildung an der schwedischen Verteidigungsuniversität absolviert Kronprinzessin Victoria seit August © IMAGO / Adam Ihse/tt

Wer wird Victoria vertreten?

Eine Vertretung hat Victoria übrigens nicht, wie die Hofinformationschefin gegenüber der „Svensk Damtidning“ betont. Also werden weder ihre jüngere Schwester Prinzessin Madeleine (42), die erst vor wenigen Wochen aus den USA zusammen mit ihrer Familie nach Schweden zurückgekehrt ist, noch ihre Schwägerin Prinzessin Sofia (39) etwa an Victorias statt Termine wahrnehmen. So laufe das nicht, erklärt Thorgren: „Alle offiziellen Aufträge stammen vom König. Er als Staatsoberhaupt ist es, der sie verteilt. Und da die Kronprinzessin das künftige Staatsoberhaupt Schwedens ist, ist es nur natürlich, dass er ihr delegiert. Aber ihre Mission wird nicht an andere delegiert. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Kronprinzessin die Kronprinzessin und der König der König ist.

Einen ersten Teil des Studiums will Kronprinzessin Victoria bis Februar absolviert haben.