Am 10. Juni 2024 feiert Prinzessin Madeleine ihren wohl letzten Geburtstag in Florida. Der offizielle Instagram-Account der schwedischen Königsfamilie veröffentliche ein neues Familienfoto der Prinzessin – und teilt neben dem Geburtstagsgruß auch ein offizielles Statement. „Heute wird Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Madeleine 42 Jahre alt“, heißt es zu dem Porträt von Madeleine mit ihrem Ehemann Chris O‘Neill und den Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinzessin Adrienne (6) und Prinz Nicolas (8).

Im Anschluss wird betont: „Prinzessin Madeleine und ihre Familie ziehen nun nach Schweden zurück. Nach mehreren Jahren im Ausland haben die Prinzessin und Herr Christopher O‘Neill beschlossen, dass die Familie vorerst in Stockholm leben wird.“

2010 war die jüngste Tochter des schwedischen Königspaares König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia nach Amerika gezogen, nachdem sie festgestellt hatte, dass ihr damaliger Verlobter Jonas Bergström sie betrogen hatte. Sie löste die Verlobung und begann ein neues Leben auf einem neuen Kontinent. Dort lernte sie Chris O‘Neill kennen, gründete mit ihm eine Familie und zog nach Florida.

Seit 2023 hieß es, dass die Familie zurück nach Schweden zieht, damit die Kinder des Paares hier aufwachsen können. Erste Umzugspläne im Vorjahr wurden gecancelt, danach war wild über die weiteren Pläne spekuliert worden. In diesem Sommer soll der Umzug aber nun endgültig stattfinden.

Viktorianische Villa als neue Bleibe

In der schwedischen Heimat soll nun statt des ursprünglich geplanten königlichen Hofstalls in der Stockholmer Innenstadt eine viktorianische Villa in der Gemeinde Solna als neues Domizil dienen. Laut „Svensk Damtidning“ verfügt das herrschaftliche Anwesen aus dem Jahr 1860 über eine Wohnfläche von knapp 400 Quadratmetern, zwölf Zimmer, Stallungen und einen 1,2 Hektar großen Garten. Und das Beste an der neuen königlichen Bleibe: Schwester Victoria lebt auf Schloss Haga in Solna, nur ein paar Autominuten entfernt.