Seit Monaten herrscht Rätselraten um Prinzessin Madeleine und ihre Umzugspläne zurück nach Schweden. Eigentlich hätte die Rückkehr in die Heimat nach Berichten des schwedischen Königshauses bereits im letzten Sommer über die Bühne gehen sollen.

Die 41-Jährige wollte sich im August vorigen Jahres mit Ehemann Christopher O‘Neill (49) und den drei gemeinsamen Kindern Prinzessin Leonore (10), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (6) in einer Wohnung im königlichen Hofstall im Stadtteil Östermalm in Stockholm niederlassen.

Doch der Umzug platzte und der Palast hüllte sich seitdem in Schweigen. Gerüchte, wonach sich das Ehepaar noch nicht ganz einig über ihre Zukunftspläne in Stockholm sei, machten die Runde.

Ankunft Mitte Juni – vorerst ohne Ehemann Chris

Wie das schwedische Königshaus nun bekanntgab, steht der Umzug der 41-Jährigen von ihrer Wahlheimat Florida nach Stockholm jetzt tatsächlich kurz bevor. Hofsprecherin Marareta Thorgren bestätigte gegenüber „Expressen“, dass die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (78) mit ihren drei Kindern bereits Mitte Juni in Schweden ankommen werde – zunächst allerdings ohne Ehemann Chris.

„Da es sich um einen so großen Umzug handelt, wird die Familie in Etappen kommen, da es sich um ein Haus handelt, das geräumt werden muss und so weiter. Sie leben seit vielen Jahren in den USA, daher gibt es viel zu planen“, erklärte Thorgren.

Bevor die Kinder im Herbst in Stockholm eingeschult werden, seien im Sommer noch unbeschwerte Urlaubstage mit dem Rest der Königsfamilie auf Öland geplant.

US-Domizil bereits verkauft

Madeleine, die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria (46) und Prinz Carl Philip (45), ist seit knapp elf Jahren mit Chris O‘Neill verheiratet. Drei gemeinsame Kinder – Leonore (10), Nicolas (8) und Adrienne (6) - krönten das Liebesglück. Seit 2018 lebt die Familie im US-Staat Florida. Ihre dortige 600 Quadratmeter große Villa wurde wegen der Umzugspläne bereits vor Wochen für knapp sieben Millionen Dollar verkauft.

Viktorianische Villa als neue Bleibe

In der schwedischen Heimat soll nun statt des ursprünglich geplanten königlichen Hofstalls in der Stockholmer Innenstadt eine viktorianische Villa in der Gemeinde Solna als neues Domizil dienen. Laut „Svensk Damtidning“ verfügt das herrschaftliche Anwesen aus dem Jahr 1860 über eine Wohnfläche von knapp 400 Quadratmetern, zwölf Zimmer, Stallungen und einen 1,2 Hektar großen Garten. Und das Beste an der neuen königlichen Bleibe: Schwester Victoria lebt auf Schloss Haga in Solna, nur ein paar Autominuten entfernt.