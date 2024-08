David Hasselhoff ist zum ersten Mal Opa geworden. Der TV-Star freut sich mit seiner Tochter Hasselhoff-Fiore und deren Ehemann Madison Fiore über den Nachwuchs. Hasselhoff selbst verkündete die freudige Nachricht am Dienstag via Instagram.

Der ehemalige Baywatch-Star ist jetzt Großvater einer Tochter. Zu dem Instagram-Post, der die kleine London Hasselhoff Fiore in eine rosa Decke gewickelt zeigt, schrieb Hasselhoff: „Ein weinender Opa. Sie ist perfekt WOW ❤️ Ich bin so gesegnet“.

Hasselhoffs dritte Frau, Hayley Roberts, fügte hinzu: „Sie ist eine kleine Schönheit 💕“ Taylor teilte die Nachricht später auf ihrem eigenen Instagram-Account und postete mehrere Fotos ihrer Tochter.

Die frischgebackene Mama ist seit Februar 2023 mit Madison Fiore verheiratet. „Ich habe meine Tochter noch nie so schön gesehen wie an ihrem Hochzeitstag“, schrieb David Hasselhoff damals auf Instagram zu den Hochzeitsfotos. „Sie hat in Madison einen Gewinner gefunden und ich heiße ihn und seine Familie in meiner Familie willkommen.“