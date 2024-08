Herzlichen Glückwunsch! Die deutsche Schlagersängerin Michelle (52) durfte ihr erstes Enkelkind in die Arme schließen. Ihre Tochter Céline Oberloher (27) ist kürzlich Mama geworden. Dieses Geheimnis plauderte der jüngste Spross der Musikerin gegenüber Schlager.de aus. Ihr Vater ist der deutsche Schlagermusiker Albert Oberloher, mit dem Michelle von 1995 bis 1999 verheiratet war.

Enkelkind für Schlagerqueen

„Ich bin Tante geworden“, bestätigt Marie Reim (24). Wann genau das Kind zur Welt kam und, ob es ein Bub oder Mädchen ist, sei nicht bekannt. Der Schlagerstar hatte das Geheimnis, dass sie erstmals Oma werde, bereits vor einigen Monaten auf einem Event ausgeplaudert.

Die 52-Jährige wartete bestimmt schon sehnsüchtig auf ihr Enkelchen. Nun können sich die beiden in Ruhe kennenlernen, denn Michelle hat Ende letzten Jahres ihr Karriere-Aus verkündet. Nach mehr als 30 Jahren soll Schluss sein: „Ich bin 30 Jahre durch ein Haifischbecken geschwommen, meistens ohne Rettungsring. Jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo mir die Kraft fehlt, weiterzumachen“, sagt sie in einem Interview mit dem „Stern“.