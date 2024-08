Kurz vor den Konzerten im Happel-Stadion pilgern zahlreiche Swifties in den sechsten Bezirk, um sich ein Armband vom Baum in der Wiener „Cornelia Street“ zu sichern. Was dahinter steckt.

Am 8. August ist es endlich so weit - Superstar Taylor Swift (34) gibt das erste von drei Konzerten im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ihre Fans, auch bekannt als „Swifties“, warten bereits ungeduldig auf die Sängerin. Viele von ihnen arbeiten seit Monaten an ihren Konzertoutfits, hören fleißig die offizielle Setliste und knüpfen Freundschaftsarmbänder.

Baum in der Wiener Corneliusgasse

Dank Swift feiern die selbstgemachten Bändchen wieder ein Revival. Mittlerweile ist es Tradition geworden, dass die Swifties ihre Armbänder bei Konzerten untereinander tauschen. In den sozialen Medien hat sich in den vergangenen Tagen ein neuer Treffpunkt als Tauschbörse etabliert. Doch dabei handelt es sich nicht um einen Ort beim Stadion oder ein hippes Café, sondern um einen Baum in der Corneliusgasse.

Doch was steckt dahinter? Seit Tagen kursieren Videos und Postings im Netz, die auf den Baum im sechsten Wiener Gemeindebezirk aufmerksam machen. Auf diesem hängen unzählige Freundschaftsbändchen in allen Variationen und Farben. Der Name der Gasse ähnelt dem Song „Cornelia Street“, der auf Swifts siebtem Album „Lover“ zu finden ist. Diese befindet sich eigentlich in New York City, doch die Veranstalter der „Swiftie Nights Vienna“ haben das Lied wohl neu interpretiert. „Schaut euch unseren Freundschaftsarmbänder-Baum in der Cornelia Street an - der perfekte Ort, um sich mit lokalen und internationalen Swifties zu treffen und Armbänder zu tauschen“, heißt es auf ihrem Social Media-Kanal.

Mittlerweile gibt es dutzende Videos von dem besagten Baum. Zahlreiche Swifties wollten sich mit eigenen Augen ein Bild der viralen Tauschbörse machen.