Es ist wohl eine Nachricht, die kein Elternteil bekommen möchte: Ihr Kind hatte einen Unfall und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. So ging es kürzlich Hollywoodstar Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60), ihr Adoptivsohn Pax (20) hatte in der vergangenen Woche einen schweren E-Bike-Unfall.

Schwerer Unfall

Wie das „People“-Magazin berichtet, hätte der 20-Jährige das Heck eines Autos an einer roten Ampel auf einer belebten Straße in Los Angeles gerammt. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe er keinen Fahrradhelm getragen. Das wäre nicht das erste Mal gewesen, Jolie-Pitt soll immer wieder ohne Helm gesichtet worden sein. Im Zuge des Unfalls erlitt er Kopf- und Hüftverletzungen.

Der Sohn des einstigen Schauspielertraumpaares musste sogar auf der Intensivstation behandelt werden. Berichten zufolge soll er ein „komplexes Trauma“ erlitten und einen „langen Weg der Genesung und Physiotherapie“ vor sich haben.

Auf dem Weg der Besserung

Wie am Montag bekannt wurde, sei der 20-Jährige nun auf dem Weg der Besserung: Er durfte die Intensivstation wieder verlassen. Mutter Angelina Jolie wäre während des Krankenhausaufenthalts ihres Sohnes immer an seiner Seite gewesen, auch seine Geschwister Maddox, Zahara, Shiloh, Knox und Vivienne hätten ihn mehrmals besucht.

Etwas schwieriger ist die Lage für Brad Pitt, der 60-Jährige hätte laut US-Medien diverse Male versucht seinen Sohn zu erreichen, aber Jolie-Pitt soll die Anrufe ignoriert haben. Das Verhältnis des Hollywoodstars zu seinen Kindern gilt seit Jahren als schwierig, sie hätten sich zu einem Großteil entfremdet. „Brad ist verzweifelt und besorgt über Pax‘ Unfall, aber er kann ihn nicht erreichen. Er hat es oft versucht, aber die Kinder nehmen seine Anrufe nicht entgegen. Ihm sind die Hände gebunden“, äußert sich ein Insider gegenüber der Daily Mail.

In den vergangenen Monaten wurde bekannt, dass mehrere Kinder seinen Nachnamen bereits abgelegt haben. Tochter Zahara stellte sich an der Universität nur als Zahara Marley Jolie (19) vor. Die 18-jährige Shiloh habe an ihrem Geburtstag einen Antrag auf Namensänderung gestellt und möchte künftig nur mehr Shiloh Jolie heißen.

Angelina Jolie reichte 2016 die Scheidung von Brad Pitt ein, nach vier Jahren Ehe und einer zwölfjährigen Beziehung. Seitdem tobt nicht nur vor Gericht ein erbitterter Rosenkrieg. Sie haben sechs Kinder, neben den drei leiblichen haben sie drei Adoptivkinder.