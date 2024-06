Vor einer Woche wurde bekannt, dass Shiloh Jolie-Pitt (18) den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt (60) loswerden möchte - und zwar auf offiziellem Wege. Wie das Magazin „TMZ“ berichtete, soll sie den entsprechenden Antrag bei den Behörden bereits gestellt haben. Damit nicht genug, trat auch seine Tochter Vivienne Jolie-Pitt (15) kürzlich bei einer Theater-Aufführung nur noch als Vivienne Jolie auf - ganz ohne Pitt im Nachnamen. Brad Pitt, der sich nach wie vor im Scheidungskrieg mit Ex-Frau Angelina Jolie (48) befindet, soll über diese Entwicklung nicht erfreut sein - im Gegenteil.

Konkret soll Shiloh an ihrem 18. Geburtstag am 27. Mai die geforderten Unterlagen für eine Namensänderung eingereicht haben. Sie beantragte Medienberichten zufolge, nur noch Shiloh Jolie heißen zu wollen. Die Änderung sei Beobachtern zufolge reine Formsache.

Wie ein Bekannter dem „People“-Magazin erzählte, sei der Schauspieler über den Antrag von Shiloh „informiert und verärgert“. Für den sechsfachen Familienvater, der sich bei der Geburt von Shiloh so sehr gefreut habe, „wie noch nie zuvor in seinem Leben“, soll die ganze Sache ein schwerer Schlag sein. Er habe sich immer unbedingt eine Tochter gewünscht. „Die Tatsache, dass er seine Kinder verloren habe, ist nicht leicht für Brad. Er liebt seine Kinder und vermisst sie. Er ist sehr traurig“, so der Insider. Zwar sei der 60-Jährige mit seiner Freundin Ines de Ramon sehr glücklich, aber die Abwesenheit seiner Kinder, die Distanz zu ihnen, täte ihm sehr weh. Auch von anderer Seite wurde der Bericht des „People“-Magazins bestätigt. Dieser Quelle zufolge liebe Pitt seine Kinder sehr und der Scheidungskrieg zwischen ihm und Angelina Jolie würde die ganze Familie schwer belasten.

Suri Cruise will nicht mehr Cruise heißen

Noch ein weiteres Promi-Kind will den Nachnamen seines Vaters ablegen: Das Verhältnis von Tom Cruise zu seiner Tochter Suri scheint zerrüttet. Die 18-Jährige, die Anfang Mai ihr Schauspieldebüt im Broadway-Musical „Head Over Heels“ feierte, will offenbar ebenso den Nachnamen ihres berühmten Schauspieler-Vaters loswerden wie Pitts Kinder. Auch die Ehe von Katie Holmes und Tom Cruise ist zerrüttet, der Grund dürfte hier die Mitgliedschaft des Schauspielers in der Scientology-Sekte sein.