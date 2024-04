Angelina Jolie (48) hat bei der Broadway-Premiere des Musicals „The Outsiders“ am Donnerstagabend einen seltenen Red-Carpet-Auftritt mit ihrer Tochter Vivienne (15) hingelegt.

Taffe Assistentin

Die Oscarpreisträgerin ist bei dem Musical als Produzentin mit an Bord, ihre Tochter Vivienne als ehrenamtliche Assistentin. Die 15-Jährige sei der größte Theater-Fan in der Familie, so Jolie gegenüber dem „People“-Magazin, die Arbeit würde sie sehr ernst nehmen: „Sie ist eine wirklich taffe Assistentin. Sie nimmt es sehr, sehr ernst.“

Zusammen mit ihrem Ex-Mann, Hollywood-Star Brad Pitt (60), hat Jolie sechs Kinder: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (17) und die Zwillinge Knox (15) und Vivienne. Die beiden Schauspieler wurden am Rande der Dreharbeiten zum Film „Mr. und Mrs. Smith“ (2005) ein Paar. 2012 verlobten sie sich, 2014 folgte die Hochzeit. Im September 2016 reichte Jolie die Scheidung ein. Seitdem soll das Ex-Paar in Rechtsstreitigkeiten verwickelt sein, die immer wieder Schlagzeilen machen.