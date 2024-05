Und täglich grüßt das Murmeltier. Erst kürzlich hieß es, Hollywood-Star Angelina Jolie (48) hätte mit dem britischen Milliarden-Erben David Mayer de Rothschild (44) ein neues (Liebes-)Glück gefunden, nun gibt es schon wieder neue Gerüchte. Nicht Rothschild soll demnach der Auserwählte sein, sondern niemand Geringerer als der deutsche Schauspieler August Diehl (48).

Vor wenigen Tagen wurde Jolie demnach in Berlin gesichtet - und zwar an Diehls Seite. Mit dem 48-Jährigen ist die Hollywood-Schönheit seit den Dreharbeiten zu „Inglourious Basterds“ 2010 befreundet. Diehl spielte darin an der Seite von Jolies heutigem Ex-Ehemann Brad Pitt, Jolie begleitete ihn damals zu den Dreharbeiten nach Berlin. Nun soll aus der Freundschaft mehr geworden sein.

„Brangelina“ im Rosenkrieg

Fast zeitgleich hatten beide Schauspieler 2016 ihre Ehe beendet. „Brangelina“ befinden sich seither im Rosenkrieg, der auch heute, fast acht Jahre später, noch nicht geklärt ist. Während Pitt mittlerweile an der Seite von Model Ines de Ramon (31) sein neues Glück gefunden haben dürfte, ist Jolie offiziell Single. Doch wer weiß, vielleicht ist aus der Freundschaft mit August Diehl nun tatsächlich mehr geworden...