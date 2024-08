Nach ihrer Traumhochzeit im Juni 2023 verkündete das jordanische Königshaus, dass Kronprinz Al Hussein (30) und Prinzessin Rajwa (30) erstmals Eltern werden. Im Rahmen ihrer Vermählung reisten zahlreiche Staatsoberhäupter nach Amman, um der Zeremonie beizuwohnen. Darunter Prinz William und Prinzessin Kate, der niederländische König Willem-Alexander sowie die amerikanische First Lady Jill Biden oder Prinzessin Beatrice und Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi.

Royaler Nachwuchs

Nun ist der royale Spross des ältesten Sohns von König Abdullah II. und Königin Rania auf der Welt. Der künftige Monarch darf sich über eine Tochter freuen. Via Instagram postete Kronprinz Hussein ein erstes Video mit seiner Tochter Iman. „Wir sind unglaublich dankbar für die sichere Geburt unserer Tochter und die Gesundheit meiner geliebten Frau Rajwa. Unser herzliches Dankeschön an unsere Familie und das jordanische Volk für die lieben Wünsche, die uns in diesen besonderen Momenten tief berührt haben.“

Auch das Königspaar gratuliert und postet ein erstes Foto mit dem Familienzuwachs. „Gelobt sei Gott, der uns mit unserer ersten Enkelin Iman, der Tochter von Al Hussein, gesegnet hat. Herzlichen Glückwunsch an Al Hussein und unserer lieben Rajwa zur Geburt ihrer Tochter. Wir beten zu Allah, dass er ihr hilft, groß zu werden. Du hast unsere Familie bereichert, Opa.“