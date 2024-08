Mit Prinz Harry hat Meghan Markle 2016 die Liebe ihres Lebens gefunden. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnte: Die Beziehung zum britischen Royal sollte sie in die dunkelsten Winkel ihrer Psyche führen. 2021 beichtete die Schauspielerin in einem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey, dass sie Suizidgedanken gehabt und ihrem Ehemann anvertraut habe, dass sie nicht mehr am Leben sein wolle. Die verweigerte Hilfestellung des Königshauses während dieser Zeit war ein Hauptgrund für den Bruch der beiden mit Harrys Familie und den Umzug in die USA 2020.

„Ein Teil des Heilungsprozesses, der sicherlich auch zu meinem gehört, ist es, offen darüber zu sprechen“, betont die seit Sonntag 43-Jährige in einem aktuellen TV-Interview mit „CBS“. „Ich habe noch nicht einmal die Oberfläche meiner Erfahrungen angekratzt. Ich würde nie wollen, dass sich jemand anders so fühlt. Ich würde nie wollen, dass jemand anderes diese Pläne macht. Ich würde nie wollen, dass jemand anderem nicht geglaubt wird.“

Meghan und Harry wissen, dass es jeden treffen kann

Um genau das zu verhindern und einen Beitrag zu leisten, haben Meghan und Harry nun ein neues Projekt ins Leben gerufen. „The Parents Network“ soll Eltern unterstützen, deren Kinder Opfer von Cyber-Mobbing auf Social Media sind. „Eines der beängstigenden Dinge, die wir in den vergangenen 15 bis 17 Jahren gelernt haben, ist, dass es absolut jeden treffen kann“, streicht Harry hervor.

Wie eben Meghan Markle, die dem Druck der britischen Öffentlichkeit und des Königshauses nicht gewachsen war. „Ich wusste, wenn ich es nicht sage, würde ich es tun. Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein. Und das war ein sehr klarer und realer und beängstigender ständiger Gedanke“, beschrieb die Herzogin von Sussex im Interview mit Oprah Winfrey ihre damalige Situation.

Hilfe für Betroffene

Ihr Rettungsanker war Prinz Harry, für die unzähligen Kinder und Jugendlichen, die unter psychischen Problemen und Hassattacken im Netz leiden, können und sollen es die Eltern sein.

„Wenn ich also das, was ich überwunden habe, ausspreche, um jemanden zu retten oder jemanden in seinem Leben zu ermutigen, wirklich nach dem Rechten zu sehen, nicht davon auszugehen, dass der Schein trügt, nicht davon auszugehen, dass alles in Ordnung ist, dann nehme ich das in Kauf“, erklärt Markle, warum sie offen über ihre intimsten Gefühle spricht.

Schicksalsschlag für Prinz Harrys Ex-Partnerin

Indes muss Cressida Bonas (35), mit der der jüngere Sohn von König Charles und Lady Diana von 2012 bis 2014 liiert war, einen großen Verlust hinnehmen, wie die „Times“ berichtet. Bonas‘ Halbschwester, Pandora Cooper-Key, erlag Medienberichten zufolge im Alter von 51 Jahren ihren langjährigen Krebsleiden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten malträtierten verschiedene Krebsarten ihren Körper, zuletzt soll bei ihr ein inoperabler Hirntumor festgestellt worden sein. Am 22. Juli verlor sie ihren Kampf gegen die Krankheit.