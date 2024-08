Prinz Harry (39) und Ehefrau Meghan (42) haben dem britischen Königshaus Anfang 2020 den Rücken gekehrt. Das Ehepaar hat sich mittlerweile mit den zwei gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) ein neues Leben in Kalifornien aufgebaut. Fernab von der englischen Yellow Press haben sie eine Stiftung gegründet und eigene Sozialprojekte realisiert. Zudem nimmt Prinz Harry vereinzelt noch Termine in seiner Funktion als Prinz wahr.

Royaler Geldsegen

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im Jahr 2022 bestieg Vater Charles den Thron, Bruder William rückte in die erste Reihe und ist amtierender Kronprinz. Am 15. September wird der zweite Sohn des britischen Königs 40 Jahre alt. Obwohl das Verhältnis zwischen König Charles, Prinz William und Prinz Harry seit Jahren als angespannt gilt, wird Harry ein besonderes Geburtstagsgeschenk der Krone erhalten.

Doch was hat es damit auf sich? Wie die britische „The Times“ berichtet, wird der Prinz an seinem runden Geburtstag eine stolze Summe von rund sieben Millionen Pfund erhalten. Das Geld kommt aus dem Nachlass der verstorbenen Queen Mum, der Mutter von Queen Elizabeth II.. Diese steckte ihr Vermögen in einen Treuhandfonds, auf dieses Geld darf Harry ab seinem 40. Ehrentag zugreifen.

Thronfolger William bekommt weniger

Das Interessante dabei: Der Zweifach-Vater erhält mehr als Bruder William. Dieser bekomme Geld aus dem eigens für Thronfolger angelegten Duchy of Cornwall, somit finanziert der Privatbesitz der königlichen Familie den jeweiligen Thronfolger. Dies umfasse alle privaten Aktivitäten sowie wohltätige Zwecke.

Prinz Harry hat das Geld trotz Ausstieg wohl nicht nötig. Der 39-Jährige soll allein durch den Deal mit dem Streaminggiganten Netflix 100 Millionen Dollar bekommen haben. Einer der Gründe für die Distanz zu den britischen Royals wäre die finanzielle Unabhängigkeit gewesen. Harry und Meghan wollten eigentlich kein Geld vom Königshaus und von den britischen Steuerzahlern beziehen.