Bei Richard Lugner war in den letzten Monaten einiges los. Gab er Anfang Juni noch seiner Simone, auch bekannt als „Bienchen“, das Ja-Wort, musste er Mitte Juli ins Krankenhaus. Er ist wegen eines Einrisses an der Herzklappe operiert worden. Zwei Tage nach der OP war er schon wieder zu Hause, zwölf Tage später kam die „Krone“ für ein Interview vorbei.

Neues Testament vor der OP

Dort sprach er über seinen aktuellen Gesundheitszustand. Er erzählt, dass der Einriss der Herzklappe ein Jahr alt sei und sich dieser nun verschlimmert habe. Um sicherzugehen, hat der 91-Jährige nach eigenen Angaben noch sein Testament erneuert, weil sein altes „total überholt war“.

Ob er schon an den Tod denke, verneint „Mörtel“, trotzdem wolle er „alles geregelt haben“. Er hat beispielsweise schon seinen Grabstein (aus Granit in der Farbe „Royal Red“) bestellt und festgelegt, wo er seine ewige Ruhe finden wird. Am Grinzinger Friedhof (Gemeindebezirk Döbling in Wien) habe er zwei leere Plätze für 60 Jahre erworben und lässt dort eine Gruft für seine Familie bauen. „Im Rohbau ist sie schon fertig“, sagt er.

Ehe-Bilanz nach sechs Wochen

Aber bis dahin hat er noch Zeit. „Ich steh‘ ja noch mitten im Leben. Meine Ärztin gibt mir noch acht Jahre. Dann wäre ich 99“, sagt er. Das Einzige, was er bereuen würde, wenn es morgen zu Ende gehen würde, wäre, dass er bei den Frauen kein „gutes Händchen gehabt habe“. Trotz alledem ist er in seiner neuesten Ehe glücklich. „Unser Horoskop passt, wir verstehen uns hervorragend. Wir haben ein gemeinsames Leben“, sagt er. Kürzlich haben sich die beiden heftig gestritten, das sei bisher das einzige Manko gewesen.