Prinzessin Kalina von Bulgarien sorgt mit einer muskulösen Verwandlung für Aufsehen: Die 52-jährige Tochter des letzten bulgarischen Zaren hat sich körperlich stark verändert und präsentiert sich auf aktuellen Fotos mit einem durchtrainierten Körper inklusive beeindruckendem Bizeps.

Prinzessin Kalinas Ehemann Kitin Munoz (links), Prinzessin Kalina (2-l) von Bulgarien, Prinzessin Kalinas Sohn Simeon Hassan Munoz (3-l) von Bulgarien und Prinz Konstantin-Asen (3-r) während der Rückführung des Sarges des im Exil verstorbenen Königs Ferdinand I © NIKOLAY DOYCHINOV

In einem Interview mit der spanischen Zeitschrift „Hola“ erklärt die Adelige, dass viel Training einfach zu ihrem Leben dazu gehöre: „Ohne Training fühle ich mich nicht wohl. Es geht mir darum, gesund zu bleiben und mich gut zu fühlen“. Ihre Woche teilt sie demnach genau ein: Montags und donnerstags trainiert sie ihre Körpermitte, Beine, Rücken, Trizeps und Gesäß. Dienstags und Freitags sind Brust, Schultern, Bizeps und Po dran. Jede Einheit bestehe aus vier Sätzen mit jeweils zwölf Wiederholungen. Ihr Krafttraining besteht unter anderem aus Übungen wie Latziehen, Schulterdrücken oder Bizepscurls.

„Am Ende lohnt es sich immer“

Fitness sei für sie eine Lebenseinstellung, so die Prinzessin: „Der Schlüssel liegt in der Beständigkeit. Man muss mit einem Gewicht trainieren, das herausfordernd ist, aber korrekt und ohne Impulsbewegungen. Wenn Körper und Geist müde werden, muss der Wille stark bleiben und sagen: ,Weitermachen‘. Am Ende lohnt es sich immer“, betont sie.

Gerüchte über misslungene Schönheitsoperationen

Es ist nicht das erste Mal, dass das Aussehen von Prinzessin Kalina für Aufregung sorgt. Immer wieder gibt es Gerüchte über misslungene Schönheitsoperationen, die jedoch von ihrem Ehemann Antonio Kitin Muñoz als falsch bezeichnet wurden. Er erklärt, dass die Veränderungen an Kalinas Gesicht auf eine frühere Verletzung zurückzuführen seien, die während einer Operation zur Behandlung einer Gesichtsinfektion aufgetreten ist.