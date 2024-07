Die norwegische Königsfamilie stand in den vergangenen Monaten vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit. Zuerst sorgte der sich verschlechternde Gesundheitszustand von König Harald (87) für Schlagzeilen, der Monarch musste daher kürzertreten und für einen bestimmten Zeitraum vieles an Kronprinz Haakon (51) übergeben. Aufgrund dessen wurde immer wieder spekuliert, ob der König sein Amt abgeben und, ähnlich wie die ehemalige Königin von Dänemark, den Ruhestand genießen wird.

Zudem wird Haakons Schwester Märtha Louise von Norwegen (52) im August Durek Verrett das Ja-Wort geben. Die Beziehung zu dem umstrittenen Schamanen sorgte regelmäßig für Aufruhr und Negativschlagzeilen.

Geburtstagsfeierlichkeiten nach Negativschlagzeilen

Mitten in diesem Trubel hat Kronprinz Haakon nun allen Grund zum Feiern, denn er begeht am heutigen Samstag (20. Juli) seinen 51. Geburtstag. Das Königshaus veröffentlicht anlässlich seines Ehrentags ein neues Foto des Prinzen.

In diesem Jahr wird der norwegische Royal es wohl etwas ruhiger angehen lassen, im vergangenen Jahr wurde der 50er von ihm und Ehefrau Mette-Marit (50) groß gefeiert. Damals war das Paar anlässlich der Feierlichkeiten in verschiedene Regionen des Landes gereist und hatte mit dem Volk angestoßen. „Wir dachten, es wäre schön, ein wenig herumzureisen und etwas von Norwegen gemeinsam mit anderen zu erleben“, sagte Haakon. Die große Geburtstagsparty folgte am 25. August 2023. An ihrem 22. Hochzeitstag lud das Kronprinzenpaar zur „Hinterhofparty“ am Osloer Schloss ein.

Wie der Kronprinz seinen Geburtstag in diesem Jahr verbringen wird, ist nicht bekannt. Das wohl schönste Geschenk für den Zweifach-Papa wäre wohl die baldige Übernahme der Regentschaft. Im Rahmen mehrerer Interviews hat der Royal stets betont, dass er sich sehr auf diese Aufgabe freue.