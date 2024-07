Bushido (45) prägt die deutsche Rapszene seit knapp drei Jahrzehnten wie kaum ein anderer. Nummer-1-Hits, Skandale und Beefs - also Streitigkeiten - mit Kollegen machten ihn zu einem omnipräsenten Phänomen. Doch damit soll bald Schluss sein. Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, kündigte in einer Instagram-Story sein Karriereende an.

„28 Jahre Karriere und ich glaube, jetzt ist es auch mal an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“, ließ der Musiker in dem Video seine Fans wissen. Der Schlussstrich soll endgültig und drastisch sein. „Danach gibt es keine Interviews mehr, keine Musik & auch keine Auftritte mehr von Bushido“, schrieb er zu dem Video.

Mit danach ist die Zeit nach seiner „Alles wird gut“-Abschiedstournee gemeint, auf die er ab Jänner 2026 gehen wird. Innerhalb von neun Tagen wird er von Berlin bis nach München neun deutsche Städte beehren. Seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi, die Schwester von Sarah Connor, postete ebenfalls emotionale Worte auf Instagram: „Sowas zu lesen bricht sogar mein Herz.“

„Große Neuigkeiten“ verkündete der Rapper in seiner Instagram-Story © Bushido (Instagram)

Achtmal Gold, einmal Platin

Bushido lebt mit seiner Frau und ihren acht Kindern in Dubai. Im März 2024 hatte er nach einer längeren Konzertpause seine „König für immer!“-Tour in Berlin gestartet. Zuvor hatte Bushido geschrieben, dies werde seine letzte Tour. Im Mai kam sein jüngstes Album „König für immer“ heraus.

Besonders in Deutschland feierte der Rapper riesige Erfolge, erreichte 16 Mal Gold (mindestens 7500 verkaufte Exemplare) und viermal Platin (mindestens 15.000 verkaufte Exemplare) mit seinen Alben beziehungsweise Singles. Auch in Österreich feierten viele Leute seine Musik. Achtmal wurde er mit Gold ausgezeichnet und einmal mit Platin. Sein Song „Für euch alle“, den er zusammen mit Samra und Capital Bra aufgenommen hatte, kletterte 2018 an die Spitze der österreichischen Musikcharts.