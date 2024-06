Modische Belange scheinen ihr ein echtes Anliegen zu sein. Regelmäßig wird Hollywoodstar Keira Knightley (39) auf Chanel-Shows in Paris gesichtet. So ließ sie sich auch diesmal in der französischen Hauptstadt im Rahmen der Fashion Week blicken - und brachte die Fotografen zum Jubeln. Mit im Gepäck hatte sie nämlich ihren Ehemann James Righton (40) - gemeinsame Aufritte der beiden sind selten.

Offen und vertraut zeigte sich das Paar beim Fototermin zu der Modenschau im Opernhaus Palais Garnier: Knightley in einem eleganten weißen Kleid mit transparentem Oberteil und Rüschenkragen, Righton trug einen Anzug mit weißem T-Shirt. Später entschied sich der Musiker noch für ein zusätzliches Accessoire: eine dunkle Sonnenbrille.

Knightley und Righton sind seit rund elf Jahren verheiratet. 2013 gaben sie sich im sehr kleinen Rahmen vor angeblich nur elf Gästen in Südfrankreich ganz romantisch das Jawort. Ihre Kinder Edie (9) und Deliah (4) vervollständigten das Familienglück. Ihr Privatleben halten die Briten aber strikt aus der Öffentlichkeit heraus.

Knightley wurde 2006 als neues Werbegesicht für die Luxusmarke vorgestellt. Auch ihr Hochzeitskleid stammte Berichten zufolge aus dem französischen Modehaus. Es soll angeblich sogar von Modezar Karl Lagerfeld (1933-2019) höchstpersönlich entworfen worden sein.