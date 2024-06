Plötzlich konnte er nicht mehr sprechen! Wie erst jetzt bekannt wurde, erlitt der Schauspieler Horst Janson - bekannt aus der Sesamstraße - kürzlich einen leichten Schlaganfall. Seine Ehefrau Hella Janson (76) erzählte nun in dem Magazin „Freizeit Revue“ von den dramatischen Minuten des Vorfalls. „Als er ins Haus kam, konnte er plötzlich nicht mehr sprechen“, sagt Hella, die beiden sind seit 42 Jahren verheiratet. Sie rief daraufhin sofort den Notarzt an. Horst wurde ins Krankenhaus gebracht und direkt untersucht. Die Diagnose stand rasch fest - und sie war ein Schock. Weil Janson immer gesund gelebt hatte, hatte das Paar nie damit gerechnet, dass das passieren könnte.

In der Klinik bekam er zum Glück die richtige Behandlung, seine Werte wurden von den Ärzten überwacht. Für ein paar Tage blieb der TV-Liebling erst einmal im Krankenhaus, bis es ihm wieder besser ging.

Der Schock sitzt tief

Nun ist Horst wieder zu Hause. Der Schock sitzt jedoch noch immer tief. Hella: „Er hatte immer einen niedrigen Blutdruck, hat gesund gelebt. Wenn seine Vitalwerte nicht so gut wären, hätte es schlimmer ausgehen können. Doch seine Bewegungen sind nicht beeinträchtigt. Nur das Kurzzeitgedächtnis funktionierte nicht.“ Das Paar blickt der Zukunft trotz Gesundheitsdämpfer positiv entgegen. Hella versichert seinen Fans: „Das kriegen wir wieder hin.“

Horst Janson ist in zweiter Ehe mit Ruthardt verheiratet. Zuvor schloss er im Jahr 1973 den Bund fürs Leben mit Monika Lundi (81), wie er eine Film- und TV-Schauspielerin. Die Ehe ging drei Jahre später in die Brüche. Der Öffentlichkeit wurde der gebürtige Hesse durch Fernsehserien wie „Salto Mortale“ oder „Der Bastian“ bekannt. Später spielte er auch in Kinofilmen an der Seite von Stars wie Tony Curtis (1925-2010) oder Richard Burton (1925-1984).