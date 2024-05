Jason Momoa - der Star aus „Aquaman“ - ist wieder verliebt. Der Schauspieler hatte erst jüngst bei der Basingstoke Comic Con 2024 die Gerüchte um seinen Beziehungsstatus angeheizt. Die Frage nach seinem Beziehungsstatus beantwortete er eindeutig: „Ich bin in einer Beziehung“. Und das sei er schon seit einer Weile. Wer die neue Frau an seiner Seite ist, darüber schwieg sich der 44-jährige Schauspielstar allerdings noch aus. Nun lüftete er das Geheimnis via Instagram.

Derzeit ist der 44-Jährige auf einer Japan-Reise und postete Fotos von sich und Schauspielkollegin Adria Arjona, auf denen beide frisch verliebt in die Kamera lächeln. Auf einem der Bilder sitzt die 32-Jährige auf dem Schoß von Jason Momoa, er hat sie sichtlich liebevoll umschlungen. Für den Hawaiianer könnte dies der Beginn einer neuen großen Liebe sein. Die Arjona und Momoa kennen sich bereits seit gemeinsamen Dreharbeiten zum Film „Sweet Girl“, der 2021 entstand.

Scheidung eingereicht

Im Jänner 2024 wurde bekannt, dass sich Jason Momoa und seine bisherige Ehefrau, Lisa Bonet (56, „Angel Heart“), nun endgültig scheiden lassne. Die beiden hatten 2022 ihre Trennung bekanntgegeben. Unter Berufung auf Gerichtspapiere berichtete „People.com“, dass Bonet darin bereits Oktober 2020 als Trennungstermin angegeben habe.

Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (35).

Im Jänner 2022 veröffentlichte das Paar auf Instagram eine gemeinsame Erklärung, dass sie als Ehepartner getrennte Wege gehen wollten. Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber „unwandelbar“, hieß es weiter.