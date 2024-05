Die Gerüchteküche brodelt seit der New Yorker Met Gala: Haben sich Sänger Harry Styles und die kanadische Schauspielerin Taylor Russell nach 14 Monaten getrennt? Zu der pompösen Veranstaltung kam die 29-Jährige jedenfalls alleine. Dabei wurden die beiden noch vor wenigen Wochen zusammen bei einem Urlaub in Tokio gesehen. Einer anonymen Quelle zufolge sollen die beiden ihre Beziehung nun aber beendet haben. „Sie haben nach ihrer Reise nach Japan eine schwere Zeit durchgemacht und nehmen sich eine Auszeit“, wird der Insider in der „Sun“ zitiert.

Taylor Russell kam alleine zur Met Gala © IMAGO / John Angelillo

Die Liste der Ex-Freundinnen von Styles könnte somit um eine prominente Dame länger sein: Der 30-Jährige datete bereits Sängerin Taylor Swift, Supermodel Kendall Jenner und Schauspielerin Olivia Wilde. Mit dem Kärntner Model Nadine Leopold war Styles von Ende 2014 bis März 2015 liiert.