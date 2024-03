Nachdem Prinzessin Kate am Montag nach beispiellosem öffentlichen Druck eingeräumt hatte, dass sie ein Foto von sich und ihren drei Kindern nachträglich bearbeitet hat, gibt es jetzt Gerüchte um weitere manipulierte Bilder der Royals.

In einem Artikel behauptet die „Daily Mail“ Prinz Harrys Fotograf Misan Harriman (46) hätte ein Foto manipuliert, das Harry und Meghan 2021 zur Ankündigung von Meghans Schwangerschaft posteten. Die Zeitung behauptet, Harriman hätte den Baum im Hintergrund des Bildes nachträglich eingefügt.

Das besagte Bild wurde 2021 mehrfach geteilt, wie hier von der „Today Show“.

Harriman meldete sich schnell zu Wort. Auf der Plattform X (vormals Twitter) nannte er die Gerüchte „heimtückischen und wirklich gefährlichen Journalismus“

Suggestivfragen durch Journalisten

Harriman spielt in dem Video einen Clip aus dem Podcast „Private Passions“ mit Michael Berkley ab: „Ich werde Ihnen den Beitrag von Private Passions vorspielen. Und wir sprachen über die Technologie, die ich benutzte, um Menschen während des Lockdowns zu fotografieren. [...] Michael stellte mir in diesem Interview ein paar Suggestivfragen. Was ich mit Suggestivfragen meine ist das, was manche Journalisten tun, wenn sie eine Aussage als Tatsache hinstellen und hoffen, dass Sie darauf antworten oder etwas hinzufügen.“

Der Moderator Berkley fragt Harriman in dem Clip: „Sie waren nicht wirklich unter einem Weidenbaum, sie lagen draußen auf einer Wiese, Harry und Meghan, als Sie ein Foto von ihnen machten?“ Harriman antwortet: „Sie waren verloren in ihrem Leben zu Hause, in ihrem Garten, sie haben sich wohlgefühlt und die neue Freude, das neue Leben, die Tapferkeit gefeiert.“

Fotograf bestreitet Gerüchte

Anschließend schaltet Harriman den Ton des Interviews ab und sagt dann: „Wie dieser Wortwechsel so ausgelegt wurde, dass ich zugeben hätte, ein Bild zu manipulieren, ist heimtückischer und wirklich gefährlicher Journalismus. Die Erwähnung von Wiesen und Weidenbäumen kam von der Person, die das Interview führte, nicht von mir. Ich habe mein Bestes getan, um sie zu ignorieren und mich auf das zu konzentrieren, worüber ich sprechen wollte.“