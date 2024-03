Der PR-Skandal ist perfekt. Nachdem Kate Middleton zugegeben hat, dass das am Sonntag veröffentlichte Foto manipuliert wurde, kursieren die wildesten Verschwörungstheorien über die königliche Familie. Verifizieren lässt sich derzeit ebenso wenig wie falsifizieren. Fest steht nur: Das Vertrauen in das Thronfolgerpaar ist erschüttert.

„Halten uns alle für dumm“

„Man kann dem Palast nicht mehr trauen“, schreibt die Adelsexpertin Lizz Jones in einem Gastbeitrag für die „Daily Mail“. „Sie halten uns alle für dumm. Jetzt denken wir: Hat Kate die Nachricht [in der sie sich für das Foto entschuldigt] überhaupt selbst geschrieben? Ist sie zu krank?“, so Jones weiter.

Gerade in Zeiten, in denen Fotos durch künstliche Intelligenz leicht manipuliert werden könnten, sei es für den Palast umso wichtiger, transparent und offen mit geteilten Inhalten umzugehen, schreibt Jones und meint, das Volk habe es verdient. Schließlich würden die Royals hohe staatliche Zuwendungen beziehen.

Scharfe Kritik am PR-Team

Neben Kate nahm Jones auch Kates PR-Team ins Visier ihrer Kritik. „Wenn das PR-Team seinen Medien- und IT-Kurs an der Volkshochschule abgeschlossen hätte, hätten sie William viel erspart“, schreibt Jones. Der Prinz hätte die Sache auch mit ein paar flapsigen Bemerkungen aus der Welt schaffen können.

Doch dass William auf der Pressekonferenz vor Kates „Geständnis“ nicht zugab, dass das Foto bearbeitet worden war, nährt die Skepsis gegenüber dem Königshaus. Während die verstorbene Queen noch viel Vertrauen genoss, befindet sich das aktuelle Thronfolgerpaar in einer tiefen Krise.