So hat sich Prinzessin Mette-Marit ihre Vorweihnachtszeit wohl nicht vorgestellt. Am Mittwoch (20. Dezember) gab der Hof mit Bedauern bekannt, dass die Frau von Kronprinz Haakon (50) zum zweiten Mal an Corona erkrankt ist. Nun ist die Sorge um die Kronprinzessin groß, denn Mette-Marit (50) leidet seit einigen Jahren an chronischer Lungenfibrose.

Gottesdienst ohne Prinzessin

Während Prinzessin Mette-Marit alles gibt, um rasch wieder gesund zu werden, spult ihre Familie die letzten Termine vor den Feiertagen ab und besucht gemeinsam einen Gottesdienst für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sozialer Organisationen in der Schlosskapelle in Oslo. Dabei ist auch das Weihnachtsfoto der norwegischen Königsfamilie entstanden – und zwar ohne Mette-Marit. „Frohe Weihnachten für alle von der Königlichen Familie. Das diesjährige Weihnachtsfoto wurde in der Kongssetra am Voksenkollen in Oslo aufgenommen. Leider konnte die Kronprinzessin wegen einer Erkrankung nicht daran teilnehmen“, heißt es auf Instagram sowie der offiziellen Website der royalen Familie zu der Aufnahme von Prinz Sverre Magnus, 18, Prinzessin Ingrid Alexandra, 19, Königin Sonja, 86, König Harald, 86, und Prinz Haakon.

Auch die Anhänger der Königsfamilie vermissen die beliebte Prinzessin. „Ein schönes Foto. Wir vermissen die Kronprinzessin und wünschen ihr eine baldige Genesung“, schreibt ein Fan im Netz unter die Aufnahme. Ein anderer User schreibt: „Unsere liebe, geliebte Königsfamilie. Ich bin so stolz auf sie und sende Kronprinzessin Mette-Marit herzliche Gedanken und baldige Genesung. Wir wünschen Ihnen ein glückliches und gesegnetes Weihnachtsfest.“