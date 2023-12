Neben den Stars und Sternchen sind auch die europäischen Royals in Weihnachtsstimmung. Die Königshäuser veröffentlichten in den vergangenen zwei Wochen Familienschnappschüsse vom gemeinsamen Christbaumschmücken, posten ihre offiziellen Weihnachtskarten oder zünden die Kerzen auf ihren Adventkränzen an.

Dänische Königsfamilie schmückt gemeinsam den Baum

Bereits Anfang Dezember ist Weihnachtsstimmung im Schloss Amalienborg in Dänemark eingekehrt. Kronprinz Frederik und Gattin Mary schmücken mitsamt der Kinder einen Weihnachtsbaum. Auch der Familienhund hilft fleißig mit. Da der Baum eine stattliche Größe hat, muss der Prinz selbst auf die Leiter steigen und Hand anlegen. Die Royals entschieden sich für rote Kugeln und dazu passende Kerzen.

Auch der traditionelle Adventkranz darf nicht fehlen. Die dänische Königsfamilie zündet brav jeden Sonntag eine ebenfalls rote Kerze an.

Kinder verkleideten sich für das schwedische Lichterfest

In Schweden hat die Vorweihnachtszeit für die Royals ebenfalls begonnen. Prinzessin Estelle und Prinz Oskar zeigen sich anlässlich des traditionellen Lucia-Festes in weißen Gewändern. Die Tochter von Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel hat zudem die Lichterkrone auf.

Weihnachtskarten veröffentlicht

Neben der passenden Dekoration und dem Adventkranz dürfen auch die traditionellen Weihnachtskarten der Royals nicht fehlen. Der Prinz und die Prinzessin von Wales haben mit ihrem Schwarz-Weiß-Schnappschuss bereits das Netz begeistert. Das Ehepaar ist mit seinen drei Kindern George, Charlotte und Louis zu sehen. Die User spekulieren mittlerweile sogar über einen möglichen Photoshop-Fail, der der Königsfamilie unterlaufen sein soll. Wenn man genau hinsieht, scheint Prinz Louis ein Finger zu fehlen, viele erkennen auch ein vermeintlich drittes Bein.

Persönliches Familienvideo aus Schweden

Die schwedischen Royals zeigen sich in diesem Jahr von ihrer kreativen Seite. Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel basteln gemeinsam mit ihren Kindern Estelle und Oskar. In einem neuen Video schmückt die Familie gemeinsam den Christbaum und wünscht: „Frohe Weihnachten“.

Weihnachtliche Stimmung in Monaco

Auch in Monaco ist man bereits in Weihnachtsstimmung. Fürst Albert und Prinzessin Charlène haben kürzlich das Weihnachtsdorf eröffnet und das offizielle Foto wurde auf dem Instagram-Account der Royals gepostet:

Weihnachtsbaum aufgestellt

Pünktlich zum ersten Advent kehrte auch die Weihnachtsstimmung bei den Royals in Holland ein. Vor dem Palast wurde ein neun Meter hoher Baum aufgestellt und geschmückt.

Auch in Hollywood ist mittlerweile Weihnachtsstimmung eingekehrt. Die Promis schmücken fleißig ihre Häuser, haben sich einen Christbaum besorgt und zeigen sich in Partneroutfits.